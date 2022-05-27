В Татарстане осудили женщину, которая пьяной врезалась на квадроцикле в сарай и погубила ребенка

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

52-летняя жительница Казани признана судом виновной в гибели ребенка в пьяном ДТП. Ее приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Она признала свою вину полностью и выплатила 2,4 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

- Оглашенный судом приговор пока не вступил в законную силу. Гособвинение в прениях запросило для женщины шесть лет колонии общего режима. Вопрос об апелляционном обжаловании будет решатся гособвинением после изучения итогового судебного акта и протокола судебного заседания, - говорят в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Установлено, что вечером 19 июня 2021 года в селе Ключищи Верхнеуслонского района пьяная женщина села за руль квадроцикла и повезла свою знакомую и двух ее малолетних детей на пристань. В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала на обочину, после чего врезалась в сарай.

На месте ДТП погибла 11-летняя девочка. Остальные пассажиры получили различные травмы.