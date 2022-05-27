Этичные. Экологичные. Профессиональные!

Фото: предоставлено пресс-службой

Российский бренд натурального профессионального ухода за волосами ICE Professional by Natura Siberica выпустил абсолютно новую коллекцию для поддержания эффекта салонного ухода в домашних условиях. Эти многократно протестированные стилистами продукты могут похвастаться не только эффективными формулами, но еще и полностью веганскими составами, сокращенным количеством пластика в упаковке и инновационной технологией инкапсулирования, которая позволяет экономить расход воды в процессе использования.

Фото: предоставлено пресс-службой

Экологичность – одна из важных характеристик современного продукта, ведь сегодня как покупатели, так и мастера по волосам все чаще задаются вопросом, что они могут сделать для заботы об окружающей среде.

Фото: предоставлено пресс-службой

Уже по названию линейки Take It Home понятно, что эти яркие леденцовые баночки займут одно из главных мест в вашей ванной. Ведь они влюбляют в себя моментально всего за три шага! Раз — и ваша рука сама тянется к приятному на ощупь стильному флакону нежного цвета. Два — и многослойные объемные ароматы увлекают вас в правильный ассоциативный ряд. Три — моментальный видимый эффект уже после первого использования вызывает стойкое желание собрать всю коллекцию из пяти линеек: Aqua Cruch, Keratin Injection, Volume Maker, Color Luminaiser и Hair Growth.

Розничные цены: 450 – 690 рублей.

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