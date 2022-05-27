В Казани Александра Розенбаума после концерта наградили орденом

Фото: president.tatarstan.ru

26 мая в Казани прошел концерт Александра Розенбаума, а уже на следующий день он оказался в Доме правительства Татарстана в рабочем кабинете президента республики Рустама Минниханова.

После беседы с артистом глава региона вручил ему орден «Дуслык» (Дружба) за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В свою очередь Александр Розенбаум отметил, что любит Татарстан и с удовольствием приезжает республику с концертами.

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