Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 мая 2022 11:11

В Набережных Челнах ребенок упал в яму, которую во дворе дома оставили рабочие

Прокуратура города требует наказать виновных
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел у дома 53/44, где сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Фото: прокуратура Набережных Челнов

Инцидент произошел у дома 53/44, где сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Фото: прокуратура Набережных Челнов

Во дворе дома 53/44 в Набережных Челнах пятилетний ребенок провалился в яму. Ее, нарушив правила, оставили рабочие, которые занимаются там благоустройством территории. Они даже не выставили вокруг воронки ограждения, так как планировали вернуться на следующий день и закончить работу по установке фонарного столба.

Прокуратура города провела проверку и потребовала от ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙГРУПП», чьи сотрудники и оставили яму, наказать рабочих.