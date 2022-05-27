В Набережных Челнах ребенок упал в яму, которую во дворе дома оставили рабочие

Инцидент произошел у дома 53/44, где сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Фото: прокуратура Набережных Челнов

Во дворе дома 53/44 в Набережных Челнах пятилетний ребенок провалился в яму. Ее, нарушив правила, оставили рабочие, которые занимаются там благоустройством территории. Они даже не выставили вокруг воронки ограждения, так как планировали вернуться на следующий день и закончить работу по установке фонарного столба.

Прокуратура города провела проверку и потребовала от ООО «ПРОМРЕГИОНСТРОЙГРУПП», чьи сотрудники и оставили яму, наказать рабочих.