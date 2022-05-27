В Набережных Челнах рассказали, что построят на месте бывшего завода ЗЯБ

Рядом также обещали построить школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на территории бывшего завода ЗЯБ в Набережных Челнах все еще стоят производственные, но похоже их оттуда уберут.

Так, на общественных слушаниях авторы проекта по реновации рассказали, что после всех проведённых исследований на месте производственных помещений было решено построить жилые дома по семь и 16 этажей. При этом около них в шаговой доступности также возведут все необходимые объекты социально-культурной инфраструктуры. Так, в будущем комплексе, например, появится свой парк, досуговый центр и даже велодорожки.

Причем именно уже существующий яблоневый парк хотят отдельно облагородить, чтобы он стал центром притяжения для местных жителей. К такому освоению территории бывшего завода ЗЯБ планируют приступить в следующем – 2023 году.

- Наше требование к заастройщикам, чтобы здесь были культурные, спортивные объекты, объекты социального, культурного назначения, - отметил руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов

Он также заявил, что рядом с будущими домами построят школу – в прилегающем 34 комплексе города под нее уже определен участок.

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