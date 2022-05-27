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Общество27 мая 2022 10:42

В Казани временно ограничат движение по проспектам Ибрагимова и Ямашева

Там будет проводиться реконструкция магистрального тепловода
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Работы планируется провести в два этапа.

Работы планируется провести в два этапа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С субботы, 28 мая, в Казани будет ограничено движение по проезжей части и местному проезду между зданием №42 по проспекту Ибрагимова и домов №9 по проспекту Ямашева. Вплоть до 5 июня там будет проводиться первый этап работ по реконструкции магистрального тепловода.

Второй этап начнется 6 июня и коснется проезжей части и местного проезда возле дома №0 по проспекту Ямашева. Там работы будут проводиться вплоть до 14 июня, сообщают в Исполкоме города.

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