Осужден предприниматель, который обманул Минприроды Чувашии на 8 миллионов рублей

Закупка техники проводилась в рамках реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд признал 40-летнего предпринимателя из Чебоксарского района виновным в мошенничестве на сумму более восьми миллионов рублей. Доказано, что весной 2020 года он должен был поставить в Шемуршинский, Ибресинский и Чебоксарский лесничества три новых трактора. Таковые были условия госконтракта, который он мужчина с Минприроды Чувашии. Закупка техники проводилась в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

- Однако, как установили полицейские, предоставленные злоумышленником тракторы были собраны из бывших в употреблении, восстановленных узлов и деталей. Тем самым путем обмана бюджету был причинен ущерб более восьми миллионов рублей, - сообщают в МВД по республике.

С учетом смягчающих вину обстоятельства предприниматель приговорен к четырем годами лишения свободы условно.

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