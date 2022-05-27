В Татарстане снижается число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 38,6%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 139 новых случаев COVID-19, госпитализировали 66 зараженных и выписали 140 переболевших им человек. Такие цифры в пятницу, 27 мая, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 149 579 жителей республики, 144 710 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. По последним данным, оба компонента вакцины от болезни в регионе сделали 2,4 миллиона человек. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 38,6%.

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