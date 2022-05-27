Экс-сотрудника Минсельхозпрода Татарстана обвиняют в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Экс-начальник организационного отдела Минсельхозпрода Татарстана обвиняется в мошенничестве при организации агропромышленной выставки «Золотая осень-2016». По версии следствия, он потребовал от одного из субподрядчиков завысить смету затрат на строительство выставочного стенда и разработку его концепции на 2,6 миллиона рублей.

Утверждается, что смета была завышена путем привлечения к работам (их реальная стоимость оценивалась в 5,7 миллиона рублей) фиктивной фирмы, с которой был заключен договор на 8,4 миллиона рублей. При этом работу выполнил другой субподрядчик.

- В дальнейшем, получив от представителя фиктивной фирмы более 2,6 млн рублей, обвиняемый похитил их, - говорят в следственном управлении СКР по республике.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело в отношении его направлено в суд.

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