В Казани врач Клиники медицинского университета обвиняется в обмане пациентов на 259 тысяч рублей

Преступления происходили на протяжении шести лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

68-летнего врача-урологи Клиники медицинского университета, которая также является заведующей кафедрой урологии Казанского государственного университета, обвиняют в 16 эпизодах мошенничества. По версии следствия, в период с 2013 по 2019 годы она сообщала пациентам с мочекаменной болезнью, что необходимая им операция платная, хотя на самом деле она была бесплатной.

- После этого она направляла их в один из кабинетов, который арендовала принадлежащая ей фирма, где с пациентами заключались договоры на оказание платных услуг. В результате действий врача пациентам был причинен имущественный вред на сумму более 259 тысяч рублей, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Свою вину медик не признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но в скором времени предстанет перед судом.

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