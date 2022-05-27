У казанской гимназии №175 построят парк памяти за 7 миллионов рублей

Подрядчик будет определен 6 июня. Фото: Евгения БУБЛИК

На территории казанской гимназии №175, где 11 мая 2021 года произошла стрельба, построят парк памяти. На это из бюджета Татарстана выделено семь миллионов рублей. Тендер, в котором имеется соответствующая информация, опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик будет определен 6 июня. Когда он должен будет сдать объект, и как тот должен будет выглядеть пока неясно.

Напомним, в результате нападения на гимназию погибли девять человек, в том числе семь детей. Суд над убийцей - бывшим выпускником Ильназом Галявиевым - должен начаться 11 августа. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас парень находится под арестом в Казани.

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