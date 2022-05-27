На строительство нового СИЗО в Казани решено потратить 5,8 миллиарда рублей

Объект должен быть сдан к концу осени 2025 года. Фото: Тимур ХАНОВ.

На строительство здания следственного изолятора в Казани потратят порядка 5,8 миллиарда рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, объект будет включать в себя административное здание, аптечный распределительный пункт, корпуса с прогулочными дворами, швейную и столярную мастерские, карантинное и следственное отделения, медчасть, общежитие для сотрудников, столовую, спорткомплекс и помещение для свиданий. В СИЗО сможет одновременно находится тысяча преступников.

Подрядчик, который будет определен к 15 июня, должен сдать объект к концу осени 2025 года.

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