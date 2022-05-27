День защиты детей 2022 в Казани: праздничные мероприятия пройдут в Национальном музее Татарстана

Фото: пресс-служба Национального музея Татарстана

1 июня в Национальном музее Татарстана и его филиалах отметят Международный день защиты детей. В честь праздника экскурсии там проведут школьники. Таким образом будет дан старт проекту «Музей – территория новых возможностей».

Музейными экскурсоводами на день станут 25 ребят из казанских школ №№34 и 80, лицеев №№11 и 35, а также гимназий №№2, 12, 37 и 102. Десять из них проведут экскурсии в Национальном музее Татарстана. 15 - в Музее Боратынского, Литературном музее Габдуллы Тукая, Музее Шарифа Камала и Музее-мемориале Великой Отечественной войны.

За свою работу школьники получат дипломы и памятные подарки.

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