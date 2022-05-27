Из-за неосторожности при курении в Бугульме погиб инвалид

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Фото: прокуратура Татарстана

Около четырех часов утра в пятницу, 27 мая, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №42 по улице Казанская в Бугульме. В ходе тушения огня было обнаружено тело 59-летнего мужчины. По предварительным данным, это хозяин жилища - инвалид третьей группы.

Предполагается, что причиной трагедии стала неосторожность при курении.

- По факту случившегося проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой, - сообщают в надзорном ведомстве Татарстана.

На место происшествия выезжал городской прокурор Артем Кривоносов. Фото: прокуратура Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram