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Общество2 марта 2022 6:41

С 1 апреля в Татарстане запретили проезд грузовиков по региональным дорогам

Речь идет о машинах с нагрузкой на ось более 6 тонн
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Это нужно для того, чтобы сохранить дороги в весенний период.

Это нужно для того, чтобы сохранить дороги в весенний период.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Временно – с 1 по 30 апреля, в республике на региональных дорогах будет запрещен проезд грузового транспорта, сообщает Минтранс Татарстана.

- Необходимость введения этого ограничения связана со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период. Данная мера направлена на их сохранение, - объяснили в ведомстве.

Так, запрет на проезд по региональным дорогам Татарстана будет действовать для машин с нагрузкой на ось более 6 тонн. Исключение составляют грузовики перевозящие продукты, животных, лекарства, удобрения, топливо, принадлежащие федеральным органам исполнительной власти и мусоровозы.

В других случаях тяжеловесному транспорту нужно будет специальное разрешение от ГБУ «Безопасность дорожного движения», которое можно получить через портал Госуслуг Татарстана.