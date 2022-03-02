С 1 апреля в Татарстане запретили проезд грузовиков по региональным дорогам

Это нужно для того, чтобы сохранить дороги в весенний период. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Временно – с 1 по 30 апреля, в республике на региональных дорогах будет запрещен проезд грузового транспорта, сообщает Минтранс Татарстана.

- Необходимость введения этого ограничения связана со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период. Данная мера направлена на их сохранение, - объяснили в ведомстве.

Так, запрет на проезд по региональным дорогам Татарстана будет действовать для машин с нагрузкой на ось более 6 тонн. Исключение составляют грузовики перевозящие продукты, животных, лекарства, удобрения, топливо, принадлежащие федеральным органам исполнительной власти и мусоровозы.

В других случаях тяжеловесному транспорту нужно будет специальное разрешение от ГБУ «Безопасность дорожного движения», которое можно получить через портал Госуслуг Татарстана.