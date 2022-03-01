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Общество1 марта 2022 13:34

Число пользователей порталом госулуг Татарстана достигло 1,6 миллиона

За 2021 год там зарегистрировались 500 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Наибольшей поплярностью среди людей пользуются «Народный контроль» и система опроса жителей.

Наибольшей поплярностью среди людей пользуются «Народный контроль» и система опроса жителей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году число пользователей порталом госуслуг Татарстана выросло на 500 тысяч и составило в итоге 1,6 миллиона. Наибольшей поплярностью среди них пользуются «Народный контроль» и система опроса жителей, заявил первый замглавы Минцифры республики Илья Начвин в ходе брифинга в Доме правительства региона.

По его словам, рост числа пользователей порталом связан с вводом новых сервисов, среди которых сервис, с помощью которого люди могут проверить и оплатить различные штрафы.

Заметим, что количество платежей, проведенных через портал, за год выросло на 4 миллиарда — до 30 миллирадов.