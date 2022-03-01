Чувашия направила первые 20 тонн гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

В скором времени планируется направить вторую партию гуманитарной помощи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 1 марта, Чувашия направила первую партию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Машина с восемью тоннами муки, двумя тоннами крупы и десятью тоннами продуктов питания и товаров первой необходимости выехала из Чебоксар в центр по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Оттуда собранное направят нуждающимся.

- Благодарен неравнодушным жителям, депутатам, крупным предприятиям, аграриям, которые готовы помочь тем, кто оказался в очень непростой ситуации. Понимаем, как им тяжело, сопереживаем. Убежден, что помощь, которая идёт жителям, будет полезна. Здесь и продукты питания, предметы первой необходимости, дезинфицирующие средства. Есть товары и для разновозрастных групп детей. Это и памперсы, игрушки, канцтовары, - заявил Николай Николаев, замсекретаря регионального отделения правящей партии.

В скором времени планируется направить вторую партию гуманитарной помощи.

Из 600 беженцев, которые должны были прибыть в Чувашию из ДНР и ЛНР, на данный момент прибыли 18 человек. Часть из них живет в пункте временного пребывания, часть - у родственников.