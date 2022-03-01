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Общество1 марта 2022 10:33

У аэропорта Казани открылся многофункциональный гостиничный комплекс

В торжественной церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Строительство объекта заняло три года. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Строительство объекта заняло три года. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Во вторник, 1 марта, у международного аэропорта «Казань» открылся многофункциональный гостиничный комплекс. На девяти этажах отеля имеются как стандартные номера, так и студии, полулюксы и люксы. В оформлении интерьеров использованы национальные татарские мотивы.

Строительство объекта заняло три года.

- Мы видим, с какой душой реализован этот проект. Сомнений нет в том, что комплекс будет востребован <...> В добрый путь, - заявил на церемонии открытия отеля прездента Татарстана Рустам Минниханов.