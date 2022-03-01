Масленица-2022 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

Начало праздника запланировано на 11:00.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье, 6 марта, жители Набережных Челнов смогут отметить окончание зимы. Масленичные гуляния будут организованы сразу на трех городских площадках: площади перед мэрией, парке Победы и парке культуры и отдыха поселка ГЭС.
Празднчиные мероприятия начнутся в 11:00. Горожан ждут горячие блины, народные игры, конкурсы, хороводы, песни и танцы, а тажке концерт и традиционное сожжение чучела Масленицы.
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