Масленица-2022 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

Начало праздника запланировано на 11:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 6 марта, жители Набережных Челнов смогут отметить окончание зимы. Масленичные гуляния будут организованы сразу на трех городских площадках: площади перед мэрией, парке Победы и парке культуры и отдыха поселка ГЭС.

Празднчиные мероприятия начнутся в 11:00. Горожан ждут горячие блины, народные игры, конкурсы, хороводы, песни и танцы, а тажке концерт и традиционное сожжение чучела Масленицы.

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