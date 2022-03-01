Кадры решают всё и в экономической безопасности

Фото предоставлено пресс-службой

Основополагающую роль в обеспечении высокого уровня экономической безопасности играют квалифицированные специалисты, обладающие широким набором компетенций, уровень их знаний и осознанности для противостояния негативным проявлениям.

Именно поэтому для защиты экономических систем всех уровней - от хозяйствующего субъекта до уровня обеспечения национальной безопасности в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия (далее – КФ ФГБОУВО «РГУП») открыта образовательная программа для подготовки кадров по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», отвечающая современным вызовам. Программа аккредитована, то есть качество подготовки специалистов и условия реализации данной программы в КФ ФГБОУВО «РГУП» соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.

Уникальность программы заключается в том, что она дает студентам базовые знания как в области экономики, так и в области юриспруденции. Программа ориентирует выпускников на обеспечение экономической безопасности всех уровней и позволяет решать задачи профессиональной деятельности в сферах правоохранительной системы; обороны и безопасности государства; обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности финансово-кредитной системы; проведения судебной экономической экспертизы; финансового мониторинга; противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Выпускники смогут работать в органах государственного и муниципального управления, в отделах по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции правоохранительных органов, ФНС России, Органах федерального Казначейства, в государственных и частных корпорациях, службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страховых, лизинговых компаниях, стать профессиональными участниками рынка ценных бумаг и других организациях, выполняющих операции с денежными средствами или имуществом.

Срок обучения по программе составляет 5 лет и осуществляется в очной форме. Прием на образовательную программу осуществляется после 11 класса по результатам ЕГЭ по обществознанию, русскому языку и математике. Для иногородних предоставляется общежитие, имеется гибкая система снижения стоимости. Те, кто поступает, уже имея высшее образование или среднее профессиональное образование, зачисляются по результатам вступительных испытаний.

Дополнительную информацию можно получить на сайте КФ ФГБОУ ВО «РГУП» – https://kb.rgup.ru или посетив дни открытых дверей.

Телефоны для справок: +7 (843) 202-26-50.