Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 9:15

Дан страт строительству в Казани нового перинатального центра

По словам президента Татарстана, регион уделяет большое внимание вопросам повышение демографии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медучреждение будет возведено на территории городской больницы №7.

Медучреждение будет возведено на территории городской больницы №7.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 1 марта, был дан страт строительству в Казани нового перинатального центра. Его возведут на территории городской больницы №7.

- Сегодня мы даем старт строительству нового перинатального центра. Вопросам повышения демографии мы уделяем большое внимание. И один из наших главных приоритетов - безопасное материнство. Мы должны создать все необходимые условия для наших будущих матерей. Создание современного центра позволит значительно улучшить качество этих услуг, - заявил в ходе закладки первого камня в фундамент объекта президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в 2022 году в Казани начнут строить детскую больницу на улице Гаврилова, а также приступят к возведению детской поликлиники в поселке Дербышки и взрослых поликлиник в жилых комплексах «Салават Купере» и «Весна».