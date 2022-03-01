Медучреждение будет возведено на территории городской больницы №7. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 1 марта, был дан страт строительству в Казани нового перинатального центра. Его возведут на территории городской больницы №7.

- Сегодня мы даем старт строительству нового перинатального центра. Вопросам повышения демографии мы уделяем большое внимание. И один из наших главных приоритетов - безопасное материнство. Мы должны создать все необходимые условия для наших будущих матерей. Создание современного центра позволит значительно улучшить качество этих услуг, - заявил в ходе закладки первого камня в фундамент объекта президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в 2022 году в Казани начнут строить детскую больницу на улице Гаврилова, а также приступят к возведению детской поликлиники в поселке Дербышки и взрослых поликлиник в жилых комплексах «Салават Купере» и «Весна».