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Происшествия1 марта 2022 7:54

СУ СКР по Татарстану: пожарный четыре года не ходил на работу, но получал зарплату и премии

Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ущерб ГУ МЧС России по республике от действий злоумышленника составил более двух миллионов рублей.

Ущерб ГУ МЧС России по республике от действий злоумышленника составил более двух миллионов рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

32-летнего бывшего пожарного-спасателя из Татарстана обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в марте 2017 году он перестал выходить на работу, за что платил начальнику пожарной части, который продолжал вносить сотрудника в табели учета рабочего времени, от 10 до 20 тысяч рублей. Утверждается, что мужчина не работал до июня 2021 года, но получал как зарплату, так и премии.

- Ущерб ГУ МЧС России по республике от его (злоумышленника - ред.) действий составил более двух миллионов рублей, - сообщают в следственном управлении СКР по региону.

Свою причастность к преступлению обвиняемый признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Уголовное дело в отношении экс-начальника пожарной части выделено в отдельное производство, так как у мужчины обнаружено заболевание, требующее принудительного лечения и наблюдения у психиатра.