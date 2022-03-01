В Альметьевском районе выявлены факты самовольного пользования водой из рек

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Сотрудники Минэкологии Татарстана выявили два факта самовольного пользования водой рек Урсалинка и Кичуй в Альметьевском районе. Нарушителем оказалось предприятие, занимающиеся оказанием услуг по горизонтально-направленному бурению. Оно же организовало незаконные стоянку и движение транспорта в водоохранной зоне.

В отношении руководства предприятия составлены протоколы по статьям «Самовольное занятие водного объекта» и «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения». Штрафы по ним составляют до 100 тысяч и до 400 тысяч рублей соответственно.