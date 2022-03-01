1300 татарстанских фермеров вышли в онлайн-торговлю в 2021 году – Россельхозбанк

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значимых достижениях экосистемы Свое Фермерство в ходе IV специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК – «ТатАгроЭкспо 2022» рассказала директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова. В 2021 году в экосистеме Свое Фермерство и на маркетплейсе Свое Родное, объединяющих опыт банка и передовые технологии, зарегистрировалось порядка 1300 татарстанских агропредприятий и производителей.

Ляля Кудерметова отметила, что Свое Родное – это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. «Все услуги, начиная с регистрации на маркетплейсе и создания электронного прилавка для аграриев, предоставляются бесплатно, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях – от молочных изделий до сладостей. Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит и доступа к широкому рынку сбыта», – рассказала она.

Также фермеры и поставщики активно осваивают и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, – экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть к помощи телеветеринара. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.