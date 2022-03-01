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Происшествия1 марта 2022 5:36

В результате возгорания натяжного потолка пострадала жительница Казани

Женщину госпитализировали с ожогами лица и грудной клетки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина произошедшего выясняется.

Причина произошедшего выясняется.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером в понедельник, 28 февраля, в одной из квартир дома №4 по улице Блюхера в Казани загорелся натяжной потолок. Пожар на площади около двух квадратных метров был потушен до прибытия на место сотрудников МЧС Татарстана.

В результате ЧП пострадала 58-летняя женщина. С термическим ожогом лица и грудной клетки 25% она была госпитализирована в РКБ.

Причина произошедшего выясняется.

ЧП произошло в одной из квартир на улице Блюхера.

ЧП произошло в одной из квартир на улице Блюхера.

Фото: МЧС Татарстана