В результате возгорания натяжного потолка пострадала жительница Казани

Причина произошедшего выясняется.
Фото: МЧС Татарстана
Вечером в понедельник, 28 февраля, в одной из квартир дома №4 по улице Блюхера в Казани загорелся натяжной потолок. Пожар на площади около двух квадратных метров был потушен до прибытия на место сотрудников МЧС Татарстана.
В результате ЧП пострадала 58-летняя женщина. С термическим ожогом лица и грудной клетки 25% она была госпитализирована в РКБ.
Причина произошедшего выясняется.
ЧП произошло в одной из квартир на улице Блюхера.
Фото: МЧС Татарстана