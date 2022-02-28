Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 17:41

СУ СКР по Марий Эл: мужчина задушил свою двухлетнюю дочь за то, что та плакала ночью

Трагедия произошла в одном из общежитий Йошкар-Олы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Фото: Олег ЗОЛОТО

26-летнего жителя Йошкар-Олы подозревают в убийстве двухлетней дочери. По версии следствия, вечером 26 февраля пьяные супруги поругались, после чего жена с семилетним сыном ушла, а мужчина заперся в квартире с двухлетней дочерью. Ночью девочка начала плакать, а отец, как утверждается, сдавил ее шею рукой. Утром он обнаружил дочь мертвой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

- В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. В ходе расследования уголовного дела также будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.