Казань «съедают» средства для мытья посуды - Ильсур Метшин

Сети города создавались около 50 лет назад, когда люди мыли посуду другими способами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что средства для мытья посуды портят канализационные трубы. Причина этого в том, что сети города создавались около 50 лет назад, когда люди мыли посуду другими способами, объяснил градоначальник 28 февраля в ходе еженедельной планерки в Исполкоме города.

Так, в частности, он отметил, что популярные чистящие средства «съедают» Казань также красиво, как грязь с поверхности посуды в рекламных роликах.