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Общество28 февраля 2022 17:29

Казань «съедают» средства для мытья посуды - Ильсур Метшин

Канализационные сети Казани не рассчитаны на использование моющих средств
Алина АЛМАКАЕВА
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Сети города создавались около 50 лет назад, когда люди мыли посуду другими способами.

Сети города создавались около 50 лет назад, когда люди мыли посуду другими способами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что средства для мытья посуды портят канализационные трубы. Причина этого в том, что сети города создавались около 50 лет назад, когда люди мыли посуду другими способами, объяснил градоначальник 28 февраля в ходе еженедельной планерки в Исполкоме города.

Так, в частности, он отметил, что популярные чистящие средства «съедают» Казань также красиво, как грязь с поверхности посуды в рекламных роликах.