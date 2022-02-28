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Общество28 февраля 2022 16:58

Когогин прокомментировал попадание «КАМАЗа» под санкции ЕС

По его словам, трудовой коллектив будет поддержан, а производство сохранено
Алина АЛМАКАЕВА
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Гендиректор завода пообещал рабочим поддержку. Фото: president.tatarstan.ru

Гендиректор завода пообещал рабочим поддержку. Фото: president.tatarstan.ru

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в соцсети прокомментировал попадание компании под санкции Европейского союза (ЕС). По его словам, руководство компании знает, что делать, чтобы сохранить производство и поддержать трудовой коллектив.

Отметим, что с начала российской спецоперации на территории ДНР и ЛНР «КАМАЗ» не только попал под санкции ЕС, но и потерял ряд контактов. Так, с предприятием отказалась сотрудничать немецкая компания Daimler Truck, сообщает издание Handelsblatt.