Когогин прокомментировал попадание «КАМАЗа» под санкции ЕС

Гендиректор завода пообещал рабочим поддержку. Фото: president.tatarstan.ru

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в соцсети прокомментировал попадание компании под санкции Европейского союза (ЕС). По его словам, руководство компании знает, что делать, чтобы сохранить производство и поддержать трудовой коллектив.

Отметим, что с начала российской спецоперации на территории ДНР и ЛНР «КАМАЗ» не только попал под санкции ЕС, но и потерял ряд контактов. Так, с предприятием отказалась сотрудничать немецкая компания Daimler Truck, сообщает издание Handelsblatt.