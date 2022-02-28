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Происшествия28 февраля 2022 10:53

Жителя Урмановского района могут арестовать за убийство косули

Причиненный ущерб оценивается в 120 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Раннее подозреваемый уже был судим за незаконный отстрел и незаконное хранение оружия.

Раннее подозреваемый уже был судим за незаконный отстрел и незаконное хранение оружия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в лесном массиве недалеко от деревни Саруй Урмарского района были обнаружены шука и голова самца косули. Прибывшие на место полицейские установили, что животное убил местный 36-летний охотник, ранее уже судимый за незаконный отстрел и незаконное хранение оружия.

В доме подозреваемого было обнаружено мясо косули. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сумма причиненного им ущерба оценивается в 120 тысяч рублей.

- У охотника изъято ружье с патронами, снегоход и лыжи, решается вопрос об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела, - сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.