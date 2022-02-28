В Набережных Челнах проверят работу УК по очистке крыш от снега и наледи

Проверены будут кровли жилых домов, административных зданий, муниципальных объектов, торговых центров и точек общепита. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил чиновникам проверить, как местные управляющие компании убирают наледь и снег с крыш жилых домов, административных зданий, муниципальных объектов, торговых центров и точек общепита. Сделать это нужно до грядщих праздничных дней, чтобы в городе не прозошло трагедий, заявил градоначальник в ходе еженедельной планерки в исполкоме.

Магдеев заметил, что власти не претендуют на частную собственность, но будут требовать необходимое для того, чтобы местные жители были в безопасности.