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Общество28 февраля 2022 10:14

В Набережных Челнах проверят работу УК по очистке крыш от снега и наледи

Сделано это должно быть до грядущий праздников
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Проверены будут кровли жилых домов, административных зданий, муниципальных объектов, торговых центров и точек общепита.

Проверены будут кровли жилых домов, административных зданий, муниципальных объектов, торговых центров и точек общепита.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил чиновникам проверить, как местные управляющие компании убирают наледь и снег с крыш жилых домов, административных зданий, муниципальных объектов, торговых центров и точек общепита. Сделать это нужно до грядщих праздничных дней, чтобы в городе не прозошло трагедий, заявил градоначальник в ходе еженедельной планерки в исполкоме.

Магдеев заметил, что власти не претендуют на частную собственность, но будут требовать необходимое для того, чтобы местные жители были в безопасности.