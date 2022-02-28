В ряд школ Казани поступили сообщения о минировании

Власти города уверяют, что оснований для беспокойства нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 28 февраля, сразу несколько школ Казани, в числе которых №№21, 40 42, 68 и 136, получили анонимные сообщения о минировании. Учащихся и педагогов оперативно эвакуировали. В учебных учредениях работают правоохранители.

- Просим вас (горожан - ред.) отнестись к этому с пониманием, мы уверены, что оснований для беспокойства нет. Но все же благодарны, что школы проверят дополнительно, - сообщают в исполкоме столицы Татарстана.

Напомним, ранее в Чебоксарах по той же причине было эвакуировано более 90 школ.