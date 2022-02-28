Из горящей квартиры на улице Кул Гали спасены два казанца

В одной из квартир многоэтажки загорелись вещи. Фото: МЧС Татарстана

Утром в понедельник, 28 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №9/95 по улице Кул Гали в Казани. В одной из квартир на пятом этаже загорелаись вещи, в частности матрас.

Прибывшие на место пожарные вытащили из задымленного помещения 49-летнего мужчину и 50-летнюю женщину, надев на них дыхательные маски спасаемого. После чего они ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.