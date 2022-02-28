Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 115 тысяч

Госпитализация потребовалась 245 последним зараженным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на понедельник, 28 февраля, в Татарстане выявлено 115 383 случая COVID-19, в том числе 2 120 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (815 человек) и Набережных Челнов (121). Среди заболевших накануне - 340 детей, сообщает Минздрав республики.

Отметим, что на сегодняшний день 79 931 ранее заразившийся татарстанцев выздоровел, а 1 727 - скончались. Очередными жертвами болезни стали 70-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 84 и 66 лет.

Первый компонент вакцины от коронавируса в регионе сделали 2 463 291, второй - 1 925 700. Повторную вакцинацию прошел 246 251 человек.