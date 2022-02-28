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Общество28 февраля 2022 8:04

В Казани отремонтируют здание татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля

Разработка необходимой для этого проектной документации потребует 2,9 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Подрядчик будет определен 9 марта. Фото: kazan-opera.ru

Подрядчик будет определен 9 марта. Фото: kazan-opera.ru

В Казани отремонтируют здание татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. На разработку проектной документации из бюджета Татарстана будет выделено около 2,9 миллиона рублей. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет разработать документацию в объеме, достаточном для проведения ремонтно-реставрационных работ, с получением всех необходимых согласований, получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, историко-культурной экспертизы.

Подрядчик будет определен 9 марта. Заявки на участие в тендере принимаются до 5 числа.