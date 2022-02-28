Поезд с эвакуированными гражданами должен был прибыть в Татарстан еще 23 февраля, но был перенесен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижнекамск готов принять беженцев из ДНР и ЛНР, а также обеспечить продовольствием, питанием и средствами личной гигиены. В городе уже начался сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, заявил в ходе еженедельной планерки глава местного исполкома Рамиль Муллин.

Отметим, что пока в списке мест, где по приезду будут размещенные беженцы нет Нижнекамска. Там санатории и гостиницы Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска. Эвакуированные граждане должны были прибыть в Татарстан еще 23 февраля, но поезд был перенесен на неопеределнный срок.

Среди беженцев, которые должны прибыть в республики, пенсионеры, женщины и дети, в том числе новорожденные. Власти региона готовы предоставить им не только временное жилье, гуманитарную помощь и консультации специалистов, но и работу. Для координации работы по размещению и сопровождению эвакуированных в Татарстане создан оперштаб.