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Происшествия28 февраля 2022 6:08

В ДТП на трассе в Канашском районе пострадали трое пенсионеров

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Утром в субботу, 26 февраля, на 70 километре автодороги «Аниш» в Канашском районе автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, его 79-летний водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали как сам водитель, так и две его пассажирки в возрасте около 60 и 80 лет. С места произошедшего все они были госпитализированы.

- По результатам освидетельствования автомобилист трезв. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.