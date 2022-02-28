В ДТП на трассе в Канашском районе пострадали трое пенсионеров

Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Утром в субботу, 26 февраля, на 70 километре автодороги «Аниш» в Канашском районе автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, его 79-летний водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали как сам водитель, так и две его пассажирки в возрасте около 60 и 80 лет. С места произошедшего все они были госпитализированы.

- По результатам освидетельствования автомобилист трезв. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.