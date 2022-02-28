Житель Новочебоксарска сбил двух школьниц и самостоятельно отвез их в больницу

Правоохранители уже установили личность автомобилиста. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 19:30 в субботу, 26 февраля, возле дома №68 по улице Винокурова в Новочебоксарске автомобиль KIA сбил двух 13-летних школьниц, которые переходили дорогу по "зебре". Водитель иномарки самостоятельно доставил девочек в больницу, но в полициб о произодшем не сообщил. О ДТП стало известно от медиков на следующий день.

- В отношении автолюбителя составлены материалы об административных правонарушениях за оставление места происшествия, отсутствие страховки и нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - сообщают в пресс-службе МВД Чувашии.

Обстоятельства аварии устанавливаются.