В Татарстане ожидается облачная погода и понижение температуры до -6 градусов

Температура воздуха поднимется до +3 градусов. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В понедельник, 28 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью мокрый снег и дождь. В отдельных районах республики возможны туман и гололёд. Минимальная температура воздуха в темное время суток составит от -1 до -6 градусов, днем - от -2 до +3.

На дорогах сохранится гололедица, сообщает Гидрометцентр республики. Водителей просят быть внимательными во время движения.

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