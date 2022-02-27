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Здоровье27 февраля 2022 12:37

В Татарстане еще пять человек скончались от коронавируса

Вирус у умерших был выявлен в результате патологоанатомической экспертизы
Инзиля ШАКИРОВА
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Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 722.

Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 722.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В это воскресенье, 27 февраля, Минздрав Татарстана подтвердил еще пять смертей от коронавируса на территории республики. Вирус у умерших был выявлен в результате патологоанатомической экспертизы, отметили в ведомстве.

Так, очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 72-х, 71-го и 63-х лет, а также женщины в возрасте 85 и 81 года.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 722.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявили еще 2 233 случая заражения COVID-19, 338 из которых – это дети и подростки.

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