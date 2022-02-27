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Здоровье27 февраля 2022 11:24

В Татарстане за минувшие сутки зафиксировали 2 233 новых случая заражения COVID-19

В 338 из них инфицированными оказались дети и подростки
Инзиля ШАКИРОВА
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214 человек госпитализировано.

214 человек госпитализировано.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в республике диагноз: коронавирус, был поставлен еще 2 233 людям, 338 из которых – это дети и подростки, сообщает в воскресенье, 27 февраля, Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 214 зараженным, - также рассказали в ведомстве.

Отметим, что за указанные сутки больше всего новых инфицированных было выявлено именно в Казани – 837 человек, на втором месте по этому показателю находятся Набережные Челны – 235 зараженных, далее идут Альметьевский и Нижнекамский районы – 135 и 105 инфицированных соответственно.

Всего же на территории Татарстана коронавирус с начала пандемии был выявлен у 113 263 человек, 78 899 из которых к этому моменту считаются уже выздоровевшими.

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