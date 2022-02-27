В мэрии казанцам напомнили о шестидневной рабочей неделе

5 марта рабочий день будет сокращен на час. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Казани горожанам напомнили о шестидневной рабочей неделе. Так, выходной день с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта. Таким образом, казанцы будут отдыхать с 6 по 8 марта, а продолжительность рабочего дня в субботу 5 марта сокращается на один час.

Парковки Казани с 5 по 8 марта будут бесплатными.

Мэрия города также сообщила о том, что всего в 2022 году в Татарстане при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 246, в том числе 5 – сокращенных на один час (22 февраля, 5 марта, 8 июля, 29 августа, 3 ноября). У жителей республики в этом году будет 119 выходных дней, в том числе 18 нерабочих праздничных дней.