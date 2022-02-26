На капремонт проспекта Химиков в Нижнекамске Татарстана потратит более 300 миллионов рублей

Речь идет о работах на участках протяженностью почти два километра. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В 2022 году в Нижнекамске, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», начнется капитальный ремонт проспекта Химиков. На него из бюджета Татарстана выделят более 300 миллионов рублей.

Так, восстановительные работы дорожного полотна и тротуаров пройдут на следующих участках: от улицы Корабельная до улицы Южная - 1,4 километра, от улицы Менделеева до проспекта Вахитова - 540 метров.

- Всего же в Нижнекамской городской агломерации в 2022 году планируется отремонтировать более 3 километров дорог, - сообщают в Минтранспорта Татарстана.