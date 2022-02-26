Международная федерация дзюдо отменила в Казани проведение турнира «Большой шлем»

Ожидалось, что в турнире примут участие около 500 дзюдоистов из более чем 65 стран. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с проводимой Россией спецоперации на территории ДНР и ЛНР Международная федерация дзюдо решила отменить проведение в Казани турнира «Большой шлем».

Отметим, указанные соревнования должны были пройти в столице Татарстана с 20 по 22 мая. На них ожидалось прибытие порядка 500 дзюдоистов из более чем 65 стран. «Большой шлем» как спортивное состязание занимает четвертое место по статусу после Олимпийских игр, чемпионатов мира и турниров «Мастерс» и первое по частоте проведения - чаще одного раза в год.

Напомним, что ранее по этой же причине Международная федерация плавания (FINA) отменила в Казани проведение соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду.