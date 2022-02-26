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Спорт26 февраля 2022 10:27

Международная федерация дзюдо отменила в Казани проведение турнира «Большой шлем»

Данные соревнования должны были пройти с 20 по 22 мая 2022 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Ожидалось, что в турнире примут участие около 500 дзюдоистов из более чем 65 стран.

Ожидалось, что в турнире примут участие около 500 дзюдоистов из более чем 65 стран.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с проводимой Россией спецоперации на территории ДНР и ЛНР Международная федерация дзюдо решила отменить проведение в Казани турнира «Большой шлем».

Отметим, указанные соревнования должны были пройти в столице Татарстана с 20 по 22 мая. На них ожидалось прибытие порядка 500 дзюдоистов из более чем 65 стран. «Большой шлем» как спортивное состязание занимает четвертое место по статусу после Олимпийских игр, чемпионатов мира и турниров «Мастерс» и первое по частоте проведения - чаще одного раза в год.

Напомним, что ранее по этой же причине Международная федерация плавания (FINA) отменила в Казани проведение соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду.