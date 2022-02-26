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Здоровье26 февраля 2022 11:00

В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 1 717

Вирус у умерших был выявлен в результате патологоанатомической экспертизы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин и две женщины.

Очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин и две женщины.

Фото: Александр ГЛУЗ

В эту субботу, 26 февраля, Минздрав Татарстана подтвердил еще шесть смертей от коронавируса на территории республики.

- Вирус у умерших был выявлен в результате патологоанатомической экспертизы, - отметили в ведомстве.

Так, очередными жертвами инфекции стали 75-ти, 82-х, 55-ти и 67-ми летние мужчины, а также 67-ми и 70-ти летние женщины.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 717.