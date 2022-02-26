В Татарстане за минувшие сутки выявили 2 418 новых случаев заражения коронавирусом

Всего же на территории Татарстана коронавирус с начала пандемии был выявлен у 111 030 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в республике диагноз: коронавирус, был поставлен еще 2 418 людям, 312 из которых – это дети и подростки, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 231 зараженному, - также рассказали в ведомстве.

Отметим, что за указанные сутки больше всего новых инфицированных было выявлено именно в Казани – 1 290 человек, на втором месте по этому показателю находятся Набережные Челны – 227 зараженных, далее идут Зеленодольский и Нижнекамский районы– 163 и 98 инфицированных соответственно.

Всего же на территории Татарстана коронавирус с начала пандемии был выявлен у 111 030 человек, 77 236 из которых к этому моменту считаются уже выздоровевшими.