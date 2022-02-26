В Казани экс-пожарного будут судить за мошенничество на 2,1 миллиона рублей

Также в суде перед законом предстанет и начальник мужчины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование и утверждено обвинительное заключение по делу 32-летнего экс-пожарного, которому инкриминируют мошенничество, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, с марта 2017 года по июнь 2021 года обвиняемы, работая в пожарной части №Ф2 ФГКУ «7 ОФПС по РТ» вместе со своим начальником похитил из бюджета более 2,1 миллиона рублей. Эти деньги были получены фигурантом дела в качестве зарплаты, хотя сам он по факту и не работал.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, суд арестовал его иномарку стоимостью 305 тысяч рублей.

Стоит отметить, что расследование в отношении начальника экс-пожарного также идет, вот только его пришлось приостановить из-за болезни обвиняемого.