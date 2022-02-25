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Общество25 февраля 2022 15:06

В Казани шесть остановок снабдят солнечными батареями

Их установят к середине марта
Алина АЛМАКАЕВА
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Батареи будут питать информационные табло. Фото: kzn.ru

Батареи будут питать информационные табло. Фото: kzn.ru

В столице Татарстана к середине марта оснастят шесть павильонов общественного транспорта солнечными батареями. Они будут питать информационное табло, которое позволит узнать через какое время прибудет транспорт и температуру воздуха на улице.

Батареи расположат на остановках: «ул.Зорге» (в обоих направлениях), «ул.Дементьева» (в сторону центра), «Педагогический университет» (в сторону цирка), «ул.Чишмяле» (в сторону ул.Сахарова), а также «Тандем» (в сторону центра).

Ранее их установили на 10 других остановках: «Энергетический университет» (по ул.Декабристов), «Станция метро «Козья слобода» (по ул.Чистопольской), «Улица Чуйкова» (в сторону ул.Амирхана), «Жилой массив «Дружба» (в сторону ул.Восстания), «Разъезд Восстания» (в сторону Горьковского шоссе), «Братьев Касимовых» (в сторону ул.Даурской), а также на двух остановках «10-й микрорайон» (по ул.Фучика).