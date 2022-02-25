Чебоксарское троллейбусное управление наращивает долги за электроэнергию

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Долги муниципального предприятия перед Чувашской энергосбытовой компанией по состоянию на начало февраля 2022 года достигли 83 млн рублей. Руководство ЧЭСК обеспокоено складывающейся ситуацией.

Ранее Чувашская энергосбытовая компания пошла навстречу муниципальному предприятию и в 2020 году заключила Соглашение о реструктуризации задолженности. В этом документе отмечалось, что троллейбусники должны строго соблюдать график выплат. То есть фактически договорились решить вопрос мирным путем. Периодически предприятие срывало Соглашение и не оплачивало текущие обязательства. В феврале по состоянию на 24 февраля 2022 года поступила оплата стороны предприятия в размере 10 млн рублей при начислении за январь 2022 года в размере 18 млн рублей (56 %).

Данный вопрос находится на постоянном контроле руководства компании и не раз обсуждался в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. При отсутствии дополнительных платежей задолженность МУП «ЧТУ» к 1 марта 2022 года увеличится на 8 млн рублей и составит 91 млн рублей.

- Мы всегда готовы идти на диалог с нашими клиентами, но стоит отметить, что средства за потребленные энергоресурсы направляются сбытовой компанией целевым образом и в дальнейшем используются для поддержания стабильной работы электросетевого комплекса республики, - подчеркивает исполнительный директор Дмитрий Константинов.

ЧЭСК надеется на дальнейшее добросовестное исполнение обязательств со стороны троллейбусного управления и мирное урегулирование вопросов оплаты, в ином случае компания будет вынуждена принять серьезные меры.