В Татарстане пока не планируют ослаблять коронавирусные ограничения

Власти республики могут вернуться к обсуждению этого вопроса при стабилизации или улучшения эпидситуации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике не собираются в ближайшее время вводить послабления коронавирусных ограничений, сообщил в эту пятницу, 25 февраля, зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

По ее словам, действующие сейчас в регионе меры адекватны существующей эпидситуации. Тем более они также эффективны и против распространения ОРВИ, сезон которой будет еще продолжаться включительно по март месяц.

При этом Авдоина отметила, что власти Татарстана все же вернутся к вопросу послабления коронавирусных ограничений, когда будет снижение заболеваемости. Напомним, республика пока не вышла на плато новой волны вируса - по сравнению с предыдущей неделей прирост заболеваемости составил 21%.

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