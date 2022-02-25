Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 13:12

В Татарстане пока не планируют ослаблять коронавирусные ограничения

В том числе и из-за продолжающегося сезона ОРВИ
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти республики могут вернуться к обсуждению этого вопроса при стабилизации или улучшения эпидситуации.

Власти республики могут вернуться к обсуждению этого вопроса при стабилизации или улучшения эпидситуации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике не собираются в ближайшее время вводить послабления коронавирусных ограничений, сообщил в эту пятницу, 25 февраля, зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

По ее словам, действующие сейчас в регионе меры адекватны существующей эпидситуации. Тем более они также эффективны и против распространения ОРВИ, сезон которой будет еще продолжаться включительно по март месяц.

При этом Авдоина отметила, что власти Татарстана все же вернутся к вопросу послабления коронавирусных ограничений, когда будет снижение заболеваемости. Напомним, республика пока не вышла на плато новой волны вируса - по сравнению с предыдущей неделей прирост заболеваемости составил 21%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что вопрос о разрешении работы кафе и ресторанов по ночам пока не рассматривается

В управлении сослались на федеральную норму (подробности)