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Общество25 февраля 2022 13:00

В Казани из-за прокладки канализации к будущему технопарку ограничили движение по улице Спартаковская

Причем как для автомобилей, так и для пешеходов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Закрыт только определенный участок.

Закрыт только определенный участок.

Фото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

В столице Татарстана временно ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Спартаковская, следует из распоряжения Исполкома города.

Согласно ему, ограничение не только временное, но и частичное, то есть действует только на участке около дома №21. Там ведутся работы по прокладке канализации на территории бывшей фабрики «Спартак», где будет в ближайшем будущем создадут новый технопарк.

Движение на указанном участке планируют вновь открыть после 28 февраля.