В Казани из-за прокладки канализации к будущему технопарку ограничили движение по улице Спартаковская

Закрыт только определенный участок. Фото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

В столице Татарстана временно ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Спартаковская, следует из распоряжения Исполкома города.

Согласно ему, ограничение не только временное, но и частичное, то есть действует только на участке около дома №21. Там ведутся работы по прокладке канализации на территории бывшей фабрики «Спартак», где будет в ближайшем будущем создадут новый технопарк.

Движение на указанном участке планируют вновь открыть после 28 февраля.