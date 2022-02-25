В Казани из-за прокладки канализации к будущему технопарку ограничили движение по улице Спартаковская

Закрыт только определенный участок.
Фото: Даниэлла ТКАЧЕНКО
В столице Татарстана временно ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Спартаковская, следует из распоряжения Исполкома города.
Согласно ему, ограничение не только временное, но и частичное, то есть действует только на участке около дома №21. Там ведутся работы по прокладке канализации на территории бывшей фабрики «Спартак», где будет в ближайшем будущем создадут новый технопарк.
Движение на указанном участке планируют вновь открыть после 28 февраля.